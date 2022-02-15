"Вдарте і йдіть", — полковник британської армії про тактику нападу на патрулі ворога

Військовий експерт Глен Грант описав, як ланці з 3-4 осіб влаштувати засідку на супротивника. А також описав, кого першими атакуватимуть вороги.

Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант дав ще низку порад бійцям територіальної бригади щодо тактики ведення бойових дій. Про це він написав на сторінці у Facebook.

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Як влаштувати засідку патрульному загону

Ланка має складатися з 3, а краще — 4 бійців. Така кількість бійців потрібна, щоб у разі пораненого було кому евакуювати його, і кому вести стрілянину.

Вогонь відкривати мають усі бійці одночасно на відстані понад 50 метрів, а краще ще далі. Сигналізувати про початок стрілянини має коригувальник. При цьому противник не повинен бачити бійців. Не можна виставляти себе напоказ.

Особливо небезпечні машини з туреллю, особливо, якщо воно буде з різними датчиками. Воно зможе вбивати групу під час втечі, якщо маршрут відходу не приховує ланки.

Загін повинен залишити зону після 5 секунд вогню.

"Ваш патруль не виграє війну. Не перевіряйте результат засідки — біжіть до своїх рюкзаків, які залишаєте за 300 м по діагоналі від зони засідки", — підкреслює Грант.

До зони евакуації варто рухатися понад 30 хвилин, а визначати цю точку необхідно заздалегідь.

Засідки ніколи не можна організовувати в тому самому місці, а нова атака повинна бути наступного дня після переозброєння та підготовки.

Хто буде серед перших цілей за російської атаки

Глен Грант вважає, що першими під приціл потраплять солдати бригад у казармах.

"Якщо ви все ще перебуваєте в казармі, ви — головна мета. Перші удари будуть завдані з повітря по казармах та автопарках ОБСЄ навколо Донбасу. Згадайте Шестиденну війну. Будь ласка, не попадайте як флот у Криму", — пише Глен.

Також експерт додає, що техніку та транспорт потрібно розосередити на дистанції 50 метрів одне від одного.

Глен Грант – полковник британської армії, військовий експерт. Народився в Ризі, Латвія. Експерт Українського інституту майбутнього з національної безпеки та оборони. За свою кар'єру працював у Міноборони України, Латвії, Естонії, Болгарії, Польщі та низці інших країн.

Нагадаємо, Глен Грант у попередній публікації описав, як треба діяти бійцям територіальної оборони. Ворог повинен відчувати постійний страх і вразливість. При цьому, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у резерв Сил тероборони потрібно 2 млн осіб