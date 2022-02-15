"Ударьте и уходите", - полковник британской армии о тактике нападения на патрули врага

Военный эксперт Глен Грант описал, как звену из 3-4 человек устроить засаду на противника. А также описал, кого первым будут атаковать враги.

Полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант дал еще ряд советов бойцам территориальной обороны по тактике ведения боевых действий. Об этом он написал на странице в Facebook.

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Как устроить засаду патрульному отряду

Звено должно состоять из 3, а лучше 4 бойцов. Такое количество бойцов нужно, чтобы в случае раненого было кому эвакуировать его, и кому вести стрельбу.

Огонь открывать должны все бойцы одновременно на расстоянии не меньше 50 метров, а лучше еще дальше. Сигнализировать о начале стрельбы должен корректировщик. При этом противник не должен видеть бойцов. Нельзя выставлять себя напоказ.

Особую опасность представляет собой машины с турелью, особенно, если оно будет с разными датчиками. Оно сможет убивать группу при побеге, если маршрут отхода не скрывает звено.

Отряд должен покинуть зону после 5 секунд огня.

"Ваш патруль не выиграет войну. Не проверяйте результат засады — бегите к своим рюкзакам, которые оставляете в 300 м по диагонали от зоны засады", — подчеркивает Грант.

До зоны эвакуации нужно двигаться не менее 30 минут, а определять эту точку необходимо заранее.

Засады никогда нельзя организовывать в одном и том же месте, а новая атака должна быть на следующий день после перевооружения и подготовки.

Кто будет среди первых целей при российской атаке

Глен Грант считает, что первым под прицел попадут солдаты бригад в казармах.

"Если вы все еще находитесь в казарме, вы — главная цель. Первые удары будут нанесены с воздуха по казармам и автопаркам ОБСЕ вокруг Донбасса. Вспомните Шестидневную войну. Пожалуйста, не попадайтесь как флот в Крыму", — пишет Глен.

Также эксперт добавляет, что технику и транспорт нужно рассредоточить на дистанции 50 метров друг от друга.

Глен Грант — полковник британской армии, военный эксперт. Родился в Риге, Латвия. Эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности и обороне. За свою карьеру работал в Минобороны Украины, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше и ряде других стран.

Напомним, Глен Грант в предыдущей публикации описал, как нужно действовать бойцам территориальной обороны. Враг должен чувствовать постоянный страх и уязвимость. При этом по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в резерв Сил теробороны нужно 2 млн человек