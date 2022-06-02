ЗС РФ взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька, — Міноборони Британії

Російські підрозділи готуються до форсування річки Сіверський Донець у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також недалеко від Лимана. Проте в обох місцях лінія річки, як і раніше, контролюється українськими силами.

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Згідно з даними британської розвідки за 2 червня 2022 року, підрозділи Збройних сил РФ взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. При цьому російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці.

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Міноборони Великобританії повідомляє, що основна дорога, що веде до Сєвєродонецька, ймовірно, залишається під контролем ЗСУ, проте російська армія нарощує локальні успіхи в населеному пункті завдяки високій концентрації артилерійського вогню.

Також повідомляється, що перед ЗС РФ усе ще стоїть завдання форсування річки Сіверський Донець, оскільки вона є природною перепоною на шляху військ на Луганському напрямку. Потенційні місця перетину річки розташовані в районі Лисичанська та нещодавно захопленого Лимана. Але ці місця, ймовірно, як і раніше, під контролем українських збройних сил, які зруйнували відповідні мости.

На закінчення британська розвідка повідомляє, що російські війська можуть втратити темп наступу, який вони наростили за останній тиждень, оскільки підрозділи потребують тактичної паузи. Вона необхідна для того, щоб передислокуватися для майбутніх переправ через річки та для наступних атак углиб Донецької області, де українські підрозділи підготували оборонні позиції.

Раніше повідомлялося, що, на думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), військове керівництво ЗСУ уникає помилкових розстановок пріоритетів в обороні населених пунктів. Зокрема, відхід українських сил із Сєвєродонецька є стратегічно обґрунтованим, оскільки ЗСУ заощаджує ресурси для повернення критичної важливої території.

Також в ISW вважають, що зосередження збройних сил РФ на Донбасі послабило позиції російських військ у життєво важливішій Херсонській області, де продовжується контрнаступ ЗСУ.