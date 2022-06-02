ВС РФ взяли под контроль большую часть Северодонецка, — Минобороны Британии

Российские подразделения готовятся к форсированию реки Северский Донец в районе Северодонецк-Лисичанск, а также недалеко от Лимана. Однако в обоих местах линия реки по-прежнему контролируется украинскими силами.

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Согласно данным британской разведки за 2 июня 2022, подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль большую часть Северодонецка. При этом российские войска понесли потери в живой силе и технике.

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Минобороны Великобритании сообщает, что основная дорога ведущая в Северодонецк, вероятно, остается под контролем ВСУ, однако российская армия наращивает локальные успехи в населенном пункте благодаря высокой концентрации артиллерийского огня.

Также сообщается, что перед ВС РФ все еще стоит задача форсирования реки Северской Донец, поскольку она является естественной преградой на пути наступающих войск на Луганском направлении. Потенциальные места пересечения реки находятся в районе Лисичанска и недавно захваченного Лимана. Но эти места, вероятно, по-прежнему находятся под контролем украинских вооруженных сил, которые разрушили соответствующие мосты.

В заключение британская разведка сообщает, что российские войска могут потерять темп наступления, который они нарастили за последнюю неделю, поскольку подразделения нуждаются в тактической паузе. Она необходима для того, чтобы передислоцироваться для предстоящих переправ через реки и для последующих атак вглубь Донецкой области, где украинские подразделения подготовили оборонительные позиции.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), военное руководство ВСУ избегает ошибочных расстановок приоритетов в обороне населенных пунтков. В частности, отход украинских сил из Северодонецка является стратегически обоснованным, поскольку ВСУ экономит ресурсы для возвращения критической важной территории.

Также в ISW считают, что сосредоточение вооруженных сил РФ на Донбассе ослабило позиции российских войск в более жизненно важной Херсонской области, где продолжается контрнаступление ВСУ.