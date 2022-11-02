Британський ЗРК Stormer успішно вразив ціль у небі над Україною (відео)

Військові фахівці висловили думку, що Stormer HVM вразив ціль легкої багатоцільової керованої ракетою Martlet.

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Зенітно-ракетний комплекс Stormer HVM успішно вразив мету супротивника у повітряному просторі України. Відповідне відео опублікував інформаційний портал Deep State UA у своєму каналі у Телеграмі.

На кадрах видно пульт керування цього зенітно-ракетного комплексу. На нього виведено зображення з оптико-електронної станції комплексу, за допомогою якої оператор у напівавтоматичному режимі наводить ракету на ціль.

В ГО "Український мілітарний центр" висловили версію, що Stormer HVM вразив мету легкою багатоцільовою керованою ракетою Martlet.

"На це вказує характерний реактивний слід у повітрі, швидкість ракети та сильний вибух бойової частини на кінцевому відрізку шляху", — йдеться у повідомленні центру.

Stormer HVM: що про нього відомо

Stormer HVM — це зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для знищення вертольотів і літаків, що летять на малих висотах. Складається з пускової установки ракет Starstreak або Martlet LMM із 8 транспортно-пусковими контейнерами, встановленими на броньовану гусеничну платформу Stormer.

На даху машини також встановлено панорамний (всеракурсний) приціл та система попередження про повітряну загрозу для визначення цілей та визначення їхньої пріоритетності.

Нагадаємо, бійці ЗСУ закінчують навчання на ЗРК NASAMS. Протягом останніх кількох тижнів норвезькі інструктори навчали щонайменше 100 українських військових експлуатації та обслуговування системи NASAMS, а також пов'язаних із нею боєприпасів.

Фокус також писав про те, що Україна отримає вісім систем ППО NASAMS. Дві системи NASAMS розгорнуть на території України найближчим часом, ще шість Київ отримає згодом.