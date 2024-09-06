Иран предостерег РФ от принятия стороны Азербайджана в пограничном споре, — The Guardian

Иран выступает против создания Зангезурского коридора. Журналисты не исключают, что спор между Тегераном и Москвой может иметь более широкие геополитические последствия.

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Новое реформаторское правительство Ирана предостерегло Россию от принятия стороны Азербайджана в пограничном споре после того, как Москва поддержала Баку в призывах к созданию сухопутного коридора вдоль армяно-иранской границы, который, по опасениям Тегерана, может ограничить его доступ в Европу и мир в целом. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Скандал был спровоцирован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявившим во время визита российского президента Владимира Путина в Баку, что Москва поддерживает коридор и что Армения саботирует достигнутое при посредничестве России соглашение о его открытии.

"Региональный мир, безопасность и стабильность — это не просто предпочтение, а столп нашей национальной безопасности. Любая угроза с севера, юга, востока или запада территориальной целостности наших соседей или перекройка границ абсолютно неприемлемы и являются красной линией для Ирана", — написал в соцсети X министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи.

Журналисты издания отмечают, что высказывание Арагчи были явным намеком на решение Москвы поддержать призыв Азербайджана об открытии коридора "Восток-Запад" через Армению в регион Нахичевань. Сейчас в Тегеране идут дебаты о целесообразности сохранения тесных контактов с Москвой и тон твита Арагчи о "красной линии" предполагает, что он хочет показать, что его призыв к более сбалансированной политике восток-запад — ключевой части успешной предвыборной кампании нового президента Масуда Пезешкиана — имеет под собой почву.

В свою очередь бывший командующий Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета целесообразности, который решает вопросы между парламентом и Советом стражей Мохсен Резаи сказал, что поведение российского государственного деятеля неприемлемо и явно противоречит его заявлению о дружбе с Ираном и эти двусмысленности должны быть разрешены.

Сторонник жесткой линии в парламенте Ахмад Надери отметил, что отсутствие адекватного ответа россиянам в случаях предыдущих действий против национальных интересов Ирана заставило их быть вдвойне высокомерными. Он считает, что Москве следует дать понять, что стратегическое сотрудничество не означает отказ от интересов государства.

Журналисты не исключают, что спор между Тегераном и Москвой может иметь более широкие геополитические последствия, если правительство Ирана готово занять более жесткую позицию в отношениях с Россией.

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Россия и Иран должны подписать новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, однако его содержание остается открытым для обсуждения, а внутри иранского правительства существует напряженность по поводу дипломатической цены углубления военного союза с Россией, которая уже использовала беспилотники иранского производства против Украины.

Ранее Иран уже вызвал российского посла Алексея Дедова, чтобы выразить свое недовольство позицией РФ, заявив, что не хочет возникновения конфликта на своих границах при поощрении Москвы.

Иранский режим исторически выступал против усилий Азербайджана и Турции по созданию так называемого Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, поскольку такой коридор, проходящий через самую южную провинцию Армении, мог бы перекрыть Ирану доступ в Армению, а затем и в Европу.

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Азербайджан неоднократно угрожал в случае необходимости создать коридор силой, что, как предполагается, скорее всего, спровоцирует новую войну с Арменией.

Военный бюджет Азербайджана более чем в три раза превышает бюджет Армении, и Баку продемонстрировал свое военное превосходство в сентябре 2023 года, вернув оккупированные территории в Нагорном Карабахе в течение 24 часов.

В то же время, пишет The Guardian, в ЕС дали понять, что отношения между Европейский Союзом и Ираном вряд ли улучшатся, если последний продолжит поставлять беспилотники и другое оружие в Россию для ударов по Украине.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) за 2 сентября говорится, что Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты, законтрактованные еще в декабре 2023 года.

Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты разработали новый маршрут для вывоза ворованного украинского зерна. Они наладили его поставки в Иран.