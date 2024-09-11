Получил информацию на уровне разведок: Зеленский рассказал, применяла ли РФ иранские ракеты

По информации Владимира Зеленского, подтвердить факт применения ракет возможно только после получения доказательств.

Related video

В настоящее время власти не могут подтвердить, применила ли Россия баллистические ракеты, полученные от Ирана. Об этом на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-то деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров", — отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что подтвердить факт применения ракет можно только тогда, когда будут доказательства.

"Я могу подтвердить только тогда, когда у нас есть доказательства — как это было с Северной Кореей и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов. Здесь пока что мы знаем, что у нас есть использование в большом количестве иранских дронов", — сказал он.

Напомним, по информации издания The Times, в начале сентября в Российскую Федерацию пришли ракеты Fath-360. Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что они являются очень опасными, они менее дальнобойные, однако могут поражать цели, которые находятся в движении.

По информации издания Forbes, Россия не получит ощутимого преимущества от применения иранских ракет Fath-360 из-за своей неспособности достать вглубь страны — россияне смогут ими достать только до приграничных и прифронтовых областей. Вместе с тем ВСУ могут получить разрешение на удары вглубь российской территории.

По приблизительным подсчетам Иран передал РФ 200 единиц Fath-360. Поскольку Россия применяла в месяц примерно 300 ракет, иранских снарядов хватит на месяц.