Отримав інформацію на рівні розвідок: Зеленський розповів, чи застосовувала РФ іранські ракети

За інформацією Володимира Зеленського, підтвердити факт застосування ракет можливо лише після отримання доказів.

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На цей час влада не може підтвердити, чи застосувала Росія балістичні ракети, отримані від Ірану. Про це на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи розповів президент України Володимир Зеленський.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів", — зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що підтвердити факт застосування ракет можна тільки тоді, коли будуть докази.

"Я можу підтвердити тільки тоді, коли у нас є докази — як це було з Північною Кореєю і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів. Тут поки що ми знаємо, що у нас є використання у великій кількості іранських дронів", — сказав він.

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, на початку вересня до Російської Федерації прийшли ракети Fath-360. Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що вони являються дуже небезпечними.Вони менш далекобійні, однак можуть уражати цілі, які перебувають в русі.

За інформацією видання Forbes, Росія не отримає відчутної переваги від застосування іранських ракет Fath-360 через свою нездатність дістати вглиб країни — росіяни зможуть ними дістати лише до прикордонних та прифронтових областей. Разом з тим ЗСУ можуть отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

По приблизним підрахункам Іран передав РФ 200 одиниць Fath-360. Оскільки Росія застосовувала на місяць приблизно 300 ракет, іранських снарядів вистачить на місяць.