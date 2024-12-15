Понад 100 "Шахедів" атакували Україну, є руйнування: подробиці нічної атаки РФ у регіонах

"Шахеди" запускалися з Курська, Орла, Брянська та Міллерово, деякі з них повернулися додому. Через російську атаку здебільшого зачепило приватний сектор.

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ЗС РФ цієї ночі запустили по Україні понад сотню БпЛА "Шахед" та використали ракету С-300. Є руйнування та поранені в Сумській, Миколаївській та Харківській областях. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про вечірню та нічну атаки.

ЗС РФ атакували Україну 108 "Шахедами"

Як проінформували в Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 15 грудня 2024 року (із 19.00 14 грудня) противник атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, які запускалися з території РФ, зокрема, з Курська, Орла, Брянська та Міллерово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію", — йдеться в повідомленні.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

Атака на Харківщину

Цієї ночі Харківщина зазнала ворожої атаки КАБами та артилерією.

"Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку, ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ. За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової", — проінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Дніпропетровщину

Зранку, 15 грудня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пізно ввечері 14 грудня та вранці 15-го на Дніпропетровщині працювала ППО.

"Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих", — проінформував він.

Зазначається, що ввечері та зранку оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над регіоном три ворожі "Шахеди".

Атака на Миколаївщину

У Миколаївській ОВА повідомили, що у ніч проти 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", — проінформував голова ОВА Віталій Кім.

Атака на Сумщину

Як повідомив голова Сумської ОВА Ігор Кальченко, станом на 8.00 ранку 15 грудня вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Чупахівська та Середино-Будська громади.

Так, по Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, внаслідок чого пролунали 6 вибухів. В Чупахівській громаді зафіксовано влучання "Шехеда". Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа. Пошкоджено приватний житловий будинок.

В Середино-Будській громаді зафіксовано атаку FPV-дроном. Пролунав вибух. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 грудня російські військові атакували Україну за допомогою 132 безпілотників. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БПЛА, які потенційно загрожували Києву