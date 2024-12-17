В Киеве прогремели взрывы: ВС РФ атаковали столицу "Шахедами", детали

Обломки БпЛА найдены в нескольких районах столицы, в частности, на территории больницы и во дворе жилого дома. В результате атаки поврежден автомобиль и окна в многоквартирных зданиях.

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Во вторник, 17 декабря, Россия атаковала столицу, запустив по Киеву "Шахеды". Их обломки зафиксированы в нескольких районах города, рассказали в Киевской городской военной администрации.

Отметим, что в 9:47 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Позже, в 9:56 городской голова Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице. Он добавил, что вражеский БпЛА двигался в направлении центра города.

Впоследствии в КГВА отметили, что в результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в трех районах столицы. В частности, в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль, в Печерском — обломок повредил окно в жилом доме, а в Днепровском районе обломки повредили остекление окон в жилом доме. Остальные выясняются.

Позже в администрации отметили, что один из обломков обнаружен во дворе жилого дома Голосеевского района. Еще один нашли на территории больницы в Соломенском районе.

"Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря ВС РФ осуществили комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Тогда было обнаружено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА. Было отражено 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. В Киеве в результате падения обломков сбитых объектов были повреждены частные дома, часть обломков упала в поле.

Из-за массированной российской ракетной атаки на энергообъекты Украин в Украине изменили графики отключений электроэнергии. Были применены экстренные отключения света.