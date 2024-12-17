У Києві пролунали вибухи: ЗС РФ атакували столицю "Шахедами", деталі

Уламки БпЛА знайдені в декількох районах столиці, зокрема, на території лікарні та у дворі житлового будинку. В результаті атаки пошкоджений автомобіль і вікна в багатоквартирних будівлях.

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У вівторок, 17 грудня, Росія атакувала столицю, запустивши по Києву "Шахеди". Їх уламки зафіксовані в декількох районах міста, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Зазначимо, що о 9:47 в Києві була оголошена повітряна тривога. Пізніше, о 9:56 міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в столиці. Він додав, що ворожий БпЛА рухався у напрямку центру міста.

Згодом в КМВА зазначили, що внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці. Зокрема, в Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль, в Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку, а в Дніпровському районі уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку. Решта з’ясовуються.

Пізніше в адміністрації зазначили, що один з уламків виявлений у дворі житлового будинку Голосіївського району. Ще один знайшли на території лікарні в Солом'янському районі.

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня ЗС РФ здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Тоді було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА. Було відбито 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. В Києві внаслідок падіння уламків збитих об’єктів було пошкоджено приватні будинки, частина уламків упала в полі.

Через масовану російську ракетну атаку на енергооб’єкти Україн в Україні змінили графіки відключень електроенергії. Були застосовані екстрені відключення світла.