Россияне ночью атаковали Украину более 170 дронами: есть пострадавшие и разрушения (фото)

В Одесской области во время российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались 500 абонентов.

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Во время обстрела Украины в ночь на 17 марта россияне запустили 174 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. По состоянию на 9:00 было подтверждено сбитие 90 дронов, 70 БПЛА-имитаторов были локально потеряны. От обстрелов пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Одесская область

Во время ночного обстрела в Одесском районе были повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль. Один человек получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Повреждениям подверглась также энергетическая инфраструктура, без электроэнергии в пригороде Одессы остались около 500 абонентов.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям также сообщили об одном пострадавшем человеке в результате российской атаки на Одесскую область. В результате ударов произошел пожар в складском здании, также горели магазин и легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели ликвидировали пожар в Одесской области после ночного обстрела Украины Фото: ГСЧС

Киевская область

В столице воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в 0:29 17 марта. Пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщала о работе противовоздушной обороны.

В течение ночи до 8:00 возле столицы зафиксировали 37 российских дронов. Из них 25 уничтожили средства ПВО, остальные были локально потеряны или покинули воздушное пространство, отчитались в КГВА. Информации о повреждениях или пострадавших в столице от падения обломков нет. В целом воздушная тревога в Киеве продолжалась в течение 2 часов 28 минут — с 00:29 до 02:58.

В пресс-службе Киевской областной военной администрации также сообщили о сбивании вражеских целей над областью. По данным Киевской ОГА, пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры не было.

Из-за атаки российского дрона были повреждены стекла в квартире и подъезде пятиэтажного жилого дома в Белоцерковском районе. Также спасатели ликвидировали возгорание травы на площади 0,5 га.

Харьковская область

В селе Каменная Яруга Чугуевского района Харьковской области в 3:20 17 марта российский БПЛА попал в гражданское предприятие, разгорелся пожар. Огонь охватил 1 000 кв. м, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Днепропетровская область

Пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации со ссылкой на данные Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. сообщили о 15 сбитых российских беспилотниках в ночь на 17 марта.

"В результате атаки инфраструктура изуродована в Павлоградском районе. А еще — в Синельниковском. Там также побиты частный дом, гараж и пожарное авто", — сообщили в Днепропетровской ОГА.

Последствия атаки российских БПЛА в Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА Российские беспилотники нанесли разрушения в Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА

Сумская область

Председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко сообщил, что над Сумской областью в ночь на 17 марта украинские зенитчики сбили 12 вражеских "Шахедов". Также он отметил, что всего с начала года в области ликвидировали 722 российских БПЛА.

О пострадавших не сообщалось.

Напомним, в ночь на 16 марта россияне атаковали ударными беспилотниками Чернигов, попадания зафиксировали в двух районах города. В многоэтажном доме было завалено 2 квартиры, спасатели эвакуировали пожилую женщину.

В ночь на 15 марта оккупанты запустили по Украине почти 180 БПЛА. Под атакой были Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.