Украина и Россия увлеклись наземными роботами: эксперты нашли у них много недостатков

Роботизированные платформы успешно применяются в разминировании, логистике и прочих миссиях, но уязвимы в бою и дороги в производстве.

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В ходе войны Украина и Российская Федерация используют наземные роботизированные платформы (UGV), однако эти аппараты имеют ряд недостатков. О плюсах и минусах наземных роботов эксперты рассказали порталу Defense News.

Бывший советник Минобороны Украины, председатель аналитической организации "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан указал на две основные проблемы, связанные с наземными дронами. Первая проблема — недостаточное количество таких систем в украинских подразделениях. Второй проблемой аналитик считает уязвимость роботизированных платформ. Наземные дроны являются такой же мишенью для БПЛА, как и бронетехника, но при этом их можно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В свою очередь эксперт по обороне России в американском аналитическом центре "Центр военно-морского анализа" Сэмюэл Бендетт указал на то, что разработка крупных типов наземных дронов обходится очень дорого. Кроме того, большинство роботизированных платформ неавтономны, из-за чего их сложнее использовать в бою.

"Поскольку пока не существует по-настоящему автономного UGV, который мог бы самостоятельно перемещаться к цели, дистанционному управлению транспортным средством сегодня также помогают дроны, обеспечивающие тактическое наблюдение, помогая направлять его к намеченным пунктам назначения при операциях логистики, снабжения и эвакуации", — объяснил Сэмюэл Бендетт.

Несмотря на упомянутые недостатки, наземные платформы хорошо проявили себя во многих миссиях. Сергей Кузан отметил успешное применение роботов в разминировании и транспортировке грузов. К таким относится универсальная украинская платформа Ratel S, которая при необходимости может выполнять роль камикадзе.

Робот Ratel S Фото: Facebook

Тем временем россияне также создают, наземный дрон, чтобы использовать его по принципу барражирующего БПЛА с боеприпасами. По словам вице-президента по инновациям и развитию бизнеса в Rheinmetall Canada Алена Трамбле, преимущество управляемых и автономных неземных дронов в том, что они, как правило, могут нести больше взрывчатки, чем летательные аппараты.

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В статье также говорится, что впервые неземные беспилотники появились на поле боя в Украине в 2022 году. Киев одобрил использование наземных роботов в военных операциях еще в 2016 году, а в РФ до полномасштабного вторжения разработали несколько типов таких платформ.

"Увлечение роботами, похоже, охватило и Россию, и Украину, о чем свидетельствует план первой сделать их неотъемлемой частью своей армии, а также намерение второй создать армию роботов.", — отметили в издании.

Напомним, 12 июня командующий Силами беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский сообщил, что в ВСУ созданы отдельные роты наземных беспилотных комплексов, которые уже выполняют задачи на передовой.

Ранее командир роты "Гонор" отдельного механизированного батальона ВСУ "Вовки Да Вінчі" Александр Ябченко предупредил, что Россия также применяет в войне наземные роботизированные комплексы и может запустить их массовое производство раньше, чем Украина.