Україна і Росія захопилися наземними роботами: експерти знайшли в них багато недоліків

Роботизовані платформи успішно застосовуються в розмінуванні, логістиці та інших місіях, але вразливі в бою і дорогі у виробництві.

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Під час війни Україна і Російська Федерація використовують наземні роботизовані платформи (UGV), однак ці апарати мають низку недоліків. Про плюси та мінуси наземних роботів експерти розповіли порталу Defense News.

Колишній радник Міноборони України, голова аналітичної організації "Український центр безпеки та співробітництва" Сергій Кузан вказав на дві основні проблеми, пов'язані з наземними дронами. Перша проблема — недостатня кількість таких систем в українських підрозділах. Другою проблемою аналітик вважає вразливість роботизованих платформ. Наземні дрони є такою ж мішенню для БПЛА, як і бронетехніка, але при цьому їх можна заглушити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зі свого боку експерт з оборони Росії в американському аналітичному центрі "Центр військово-морського аналізу" Семюел Бендетт вказав на те, що розробка великих типів наземних дронів обходиться дуже дорого. Крім того, більшість роботизованих платформ неавтономні, через що їх складніше використовувати в бою.

"Оскільки поки що не існує по-справжньому автономного UGV, який міг би самостійно переміщатися до мети, дистанційному управлінню транспортним засобом сьогодні також допомагають дрони, що забезпечують тактичне спостереження, допомагаючи спрямовувати його до намічених пунктів призначення під час операцій логістики, постачання та евакуації", — пояснив Семюел Бендетт.

Попри згадані недоліки, наземні платформи добре проявили себе в багатьох місіях. Сергій Кузан відзначив успішне застосування роботів у розмінуванні та транспортуванні вантажів. До таких належить універсальна українська платформа Ratel S, яка за потреби може виконувати роль камікадзе.

Робот Ratel S Фото: Facebook

Тим часом росіяни також створюють, наземний дрон, щоб використовувати його за принципом баражуючого БПЛА з боєприпасами. За словами віцепрезидента з інновацій та розвитку бізнесу в Rheinmetall Canada Алена Трамбле, перевага керованих і автономних неземних дронів у тому, що вони, як правило, можуть нести більше вибухівки, ніж літальні апарати.

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У статті також ідеться, що вперше неземні безпілотники з'явилися на полі бою в Україні у 2022 році. Київ схвалив використання наземних роботів у військових операціях ще 2016 року, а в РФ до повномасштабного вторгнення розробили кілька типів таких платформ.

"Захоплення роботами, схоже, охопило і Росію, і Україну, про що свідчить план першої зробити їх невід'ємною частиною своєї армії, а також намір другої створити армію роботів.", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, 12 червня командувач Силами безпілотних систем України Вадим Сухаревський повідомив, що в ЗСУ створено окремі роти наземних безпілотних комплексів, які вже виконують завдання на передовій.

Раніше командир роти "Гонор" окремого механізованого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябченко попередив, що Росія також застосовує у війні наземні роботизовані комплекси і може запустити їхнє масове виробництво раніше, ніж Україна.