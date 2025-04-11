Гордость Кремля: Путин похвастался 100% обновлением ядерного арсенала РФ

Стратегические ядерные силы являются основой безопасности России, а доля современной техники в этих силах составляет 100%. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на совещании, посвященном развитию Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает российское издание "Аргументы и факты".

Путин похвастался своим флотом

Путин отметил, что за последние пять лет построено 49 кораблей Военно-морского флота. А с 2020 по 2024 год введены в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М".

"Подчеркну — этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем. Российские корабли должны быьб в состоянии решать весь комплекс задач, стоящих перед ними, потому что динамика меняющейся обстановки в мире, развитие технологий требуют формирования нового облика военного флота РФ", — подчеркнул он.

По словам Путина, военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России — этой отрасли уделяется приоритетное направление.

"Россия сосредоточена на модернизации флота. Он выполняет критически важную роль защиты национальных интересов страны, поэтому на развитие ВМФ РФ на ближайшее десятилетие предусмотрено 8,4 трлн рублей", — заявил российский лидер.

В конце марта президент РФ объявил о планах строительства восьми атомных подводных лодок для ВМФ РФ. Во время рабочей поездки в Мурманск российский лидер по видеосвязи связался с предприятием "Севмаш" в Северодвинске и принял участие в церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Пермь", относящейся к модернизированному проекту "Ясень-М".

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, прибыл в Россию, где планируется его встреча с президентом Владимиром Путиным. По информации источников, США проявляют разочарование из-за позиции Кремля относительно мирных переговоров.

Также, Владимира Путина не будут судить заочно за военные преступления в Украине, пока он остается на своем посту. Также премьер-министр России Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров не подлежат судебному преследованию.