Гордість Кремля: Путін похвалився 100% оновленням ядерного арсеналу РФ

Стратегічні ядерні сили є основою безпеки Росії, а частка сучасної техніки у цих силах становить 100%. Таку заяву президент РФ Володимир Путін зробив на нараді, присвяченій розвитку Військово-морського флоту (ВМФ) у Санкт-Петербурзі.

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Про це повідомляє російське видання "Аргументи і факти".

Путін похвалився своїм флотом

Путін зазначив, що за останні п'ять років збудовано 49 кораблів Військово-морського флоту. А з 2020 по 2024 рік введено до складу ВМФ чотири стратегічні підводні човни проєкту "Борей-А" та чотири багатоцільові підводні човни проєкту "Ясень-М".

"Підкреслю — цей показник потрібно утримувати і надалі. Російські кораблі повинні були в змозі вирішувати весь комплекс завдань, що стоять перед ними, бо динаміка мінливої ​​обстановки у світі, розвиток технологій вимагають формування нового вигляду військового флоту РФ", — наголосив він.

За словами Путіна, військово-морський флот грав і відіграє найважливішу роль у гарантуванні безпеки Росії — цій галузі приділяється пріоритетний напрямок.

"Росія зосереджена на модернізації флоту. Він виконує критичну важливу роль захисту національних інтересів країни, тому на розвиток ВМФ РФ на найближче десятиліття передбачено 8,4 трлн рублів", — заявив російський лідер.

Наприкінці березня президент РФ оголосив про плани будівництва восьми атомних підводних човнів для ВМФ РФ. Під час робочої поїздки до Мурманська російський лідер по відеозв'язку зв'язався з підприємством "Севмаш" у Сєвєродвінську та взяв участь у церемонії спуску на воду атомного підводного човна "Перм", що належить до модернізованого проєкту "Ясень-М".

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, прибув до Росії, де планується його зустріч із президентом Володимиром Путіним. За інформацією джерел, США виявляють розчарування через позицію Кремля щодо мирних переговорів.

Також, Володимира Путіна не судитимуть заочно за воєнні злочини в Україні, доки він залишається на своїй посаді. Також прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін та міністр закордонних справ Сергій Лавров не підлягають судовому переслідуванню.