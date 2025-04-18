Немецкие дроны усилят разведку ВСУ: что могут беспилотники Vector и RQ-35 Heidrun

Министерство обороны Германии 17 апреля официально объявило о поставке в Украину 316 беспилотников Vector и 30 систем RQ-35 Heidrun. Это одна из крупнейших партий разведывательных БПЛА, переданных Украине в рамках военной помощи, и она нацелена на усиление возможностей по наблюдению, целеуказанию и рекогносцировке (ISR) на передовой.

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О новом пакете военной помощи Украине сообщила пресс-служба Бундесвера.

Новые системы будут использоваться Силами беспилотных систем Украины, включая воздушные, наземные и морские платформы, которые задействованы для разведки, наведения артиллерии и ударов по тылам противника.

Vector: инструмент разведки

Vector — это электрический БПЛА вертикального взлета и посадки (eVTOL), разработанный немецкой компанией Quantum Systems. Он имеет фиксированное крыло с размахом 2,8 метра и длину 1,63 метра, способен работать до 120 минут и передавать данные на расстояние до 30 км в реальном времени.

Vector впервые был поставлен в Украину в 2022 году. Благодаря бесшумному полету, электрооптическим датчикам высокого разрешения и защищенному каналу связи, БПЛА зарекомендовал себя как эффективный инструмент для разведки, корректировки артиллерийского огня и ситуационной осведомленности на тактическом уровне. Его активно используют не только военные, но и подразделения гражданской обороны.

Немецкий БПЛА Vector

Компактный беспилотник RQ-35 Heidrun

RQ-35 Heidrun производится датской компанией Sky-Watch и представляет собой тактический мини-БПЛА с ручным запуском и фиксированным крылом. Он специально разработан для выполнения разведывательных задач в условиях активного противодействия РЭБ. Система устойчива к GPS-помехам и может передавать видео в высоком разрешении как днем, так и ночью, на дальность до 45 км.

Немецкий дрон RQ-35 Heidrun Фото: Gagadget

Как отметили обозреватели Army Recognition, с начала полномасштабной войны Украина активно расширяет парк беспилотников — от гражданских моделей DJI Mavic и ударных Bayraktar TB2 до FPV-дронов и дальнобойных платформ. Эти технологии кардинально изменили принципы ведения боевых действий, позволив ВСУ добиваться превосходства в наблюдении и точности ударов.

"Поставка 316 беспилотников Vector и 30 RQ-35 Heidruns — это не только улучшение материально-технической базы Украины, но и подтверждение того, как беспилотные боевые действия изменили динамику конфликта", — подытожили аналитики.

Напомним, 17 апреля на официальном портале правительства ФРГ появилась обновленная информация о новом пакете военной помощи Украине. В числе предоставленного вооружения — три самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, перехватчики для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM и широкий спектр боеприпасов.