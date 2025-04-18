Німецькі дрони посилять розвідку ЗСУ: що можуть безпілотники Vector і RQ-35 Heidrun

Міністерство оборони Німеччини 17 квітня офіційно оголосило про постачання в Україну 316 безпілотників Vector і 30 систем RQ-35 Heidrun. Це одна з найбільших партій розвідувальних БПЛА, переданих Україні в рамках військової допомоги, і вона націлена на посилення спроможностей зі спостереження, цілевказівки та рекогносцировки (ISR) на передовій.

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Про новий пакет військової допомоги Україні повідомила пресслужба Бундесверу.

Нові системи будуть використовуватися Силами безпілотних систем України, включно з повітряними, наземними та морськими платформами, які залучені для розвідки, наведення артилерії та ударів по тилах противника.

Vector: інструмент розвідки

Vector — це електричний БПЛА вертикального зльоту і посадки (eVTOL), розроблений німецькою компанією Quantum Systems. Він має фіксоване крило з розмахом 2,8 метра і довжину 1,63 метра, здатний працювати до 120 хвилин і передавати дані на відстань до 30 км у реальному часі.

Vector вперше був поставлений в Україну 2022 року. Завдяки безшумному польоту, електрооптичним датчикам високої роздільної здатності та захищеному каналу зв'язку, БПЛА зарекомендував себе як ефективний інструмент для розвідки, коригування артилерійського вогню та ситуаційної обізнаності на тактичному рівні. Його активно використовують не тільки військові, а й підрозділи цивільної оборони.

Німецький БПЛА Vector

Компактний безпілотник RQ-35 Heidrun

RQ-35 Heidrun виробляється данською компанією Sky-Watch і являє собою тактичний міні-БПЛА з ручним запуском і фіксованим крилом. Він спеціально розроблений для виконання розвідувальних завдань в умовах активної протидії РЕБ. Система стійка до GPS-перешкод і може передавати відео з високою роздільною здатністю як вдень, так і вночі, на дальність до 45 км.

Німецький дрон RQ-35 Heidrun Фото: Gagadget

Як зазначили оглядачі Army Recognition, з початку повномасштабної війни Україна активно розширює парк безпілотників — від цивільних моделей DJI Mavic і ударних Bayraktar TB2 до FPV-дронів і далекобійних платформ. Ці технології кардинально змінили принципи ведення бойових дій, давши змогу ЗСУ домагатися переваги в спостереженні й точності ударів.

"Постачання 316 безпілотників Vector і 30 RQ-35 Heidruns — це не тільки поліпшення матеріально-технічної бази України, а й підтвердження того, як безпілотні бойові дії змінили динаміку конфлікту", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 17 квітня на офіційному порталі уряду ФРН з'явилася оновлена інформація про новий пакет військової допомоги Україні. Серед наданого озброєння — три самохідні артилерійські установки Zuzana 2, перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM і широкий спектр боєприпасів.