В РФ буде більше роботів, але примітивних: інженер попередив про загрозу для України

Росія має багато грошей, але не має доступу до передових світових технологій, вважає розробник українських дронів Ratel. Історія на полі бою повторюється, так само як із FPV-дронами.

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У Збройних силах України вже розгорнуто окремі роти наземних роботизованих платформ, однак Російська Федерація також розвиває цю сферу і має більше ресурсів для масштабного виробництва таких апаратів. Про це порталу Defence Express розповів Тарас Остапчук — керівник української компанії-виробника бойових роботів Ratel.

Він підкреслив, що українські роботи більш технологічні, ніж російські. Однак росіяни працюють над новими моделями і за останні кілька місяців асортимент роботів, які використовуються ЗС РФ на полі бою, збільшився. Крім того, РФ може запустити їхнє масове виробництво.

"Вони будуть сто відсотків масштабними. У них більше грошей і в них буде набагато більше роботів. Історія загалом повторюється, як це було з FPV", — вважає розробник.

Тим часом українські виробники наземних роботів обмінюються ідеями та матеріалами, щоб покращувати свої апарати та виробляти їх у більшій кількості. Компанія-виробник дронів Ratel також активно працює з військовими, зокрема проводить навчання. На сьогодні підготовлено вже близько 60 операторів. Низку бойових роботів Ratel уже допущено до експлуатації.

На думку Тараса Остапчука, у міру розвитку різних видів роботизованих платформ потрібно буде створювати до них окремі роти. Наприклад, це можуть бути роти ударних роботів або безпілотників-саперів.

Тарас Остапчук також прокоментував захоплення росіянами наземної платформи THeMIS від Milrem Robotics, зазначивши, що противник може запозичити хіба що конструкцію. Росіяни навряд чи зможуть "витягнути" програмне забезпечення і технології зв'язку.

"У них немає доступу до них, який є в НАТО і в європейських країнах. Там сто відсотків буде стояти щось примітивне з Китаю", — сказав Тарас Остапчук.

Нагадаємо, раніше Тарас Остапчук повідомив, що бійці ЗСУ застосовують на фронті чотири типи платформ Ratel: дрон-камікадзе, евакуатор, логістичний дрон і дрон для дистанційного мінування. Компанія враховує відгуки військових і постійно вдосконалює своїх роботів.

Зі свого боку експерти вказали на низку недоліків наземних роботизованих платформ, зокрема їх вразливість і витратне виробництво. Крім того, більшість роботизованих платформ неавтономні, через що їх складніше використовувати в бою.