Достанет до США: в Китае разработали новую технологию для подводной войны

Китайские исследователи представили разработку, которая позволяет с почти идеальной точностью обнаружить подводные суда в арктическом море Бофорта. Этот район имеет стратегическое значение для ВМС США, поскольку является воротами на Аляску.

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Об этом пишет South China Morning Post (SCMP). Как объясняют в издании, речь идет о подводной акустической технологии, способной выявлять источник низкочастотного звука на экстремальных глубинах.

Ранее "двухпротоковая" акустическая среда моря Бофорта — слоистая структура водных масс с контрастными температурами и соленостью —представляла собой проблему для гидроакустических систем. Однако в Китае нашли способ адаптироваться к сложным условиям Арктики.

Проанализировав данные недавних исследований Арктики Китаем, команда обнаружила, что низкочастотные звуковые волны могут передаваться между слоями океана в зависимости от их частоты. Отслеживая эти звуковые волны и измеряя их силу на разных глубинах, ученые могут определять глубину цели с частотой 600 Гц.

"Эта возможность акустического захвата открывает новые возможности для дальней подольдовой связи, навигации и активных/пассивных систем обнаружения", — отметили ученые.

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Данный метод также позволяет отфильтровывать шумы окружающей среды, обеспечивая точное отслеживание с использованием всего лишь шести массивов датчиков, что является критически важным преимуществом в ледяных, бурных водах.

При этом технология имеет некоторые ограничения, К примеру, точность резко падает, когда частота источника звука падает ниже 300 Гц. По словам ученых, гидрофоны должны располагаться в обоих каналах — на поверхности и в слоях Бофорта, — а неправильное размещение искажает показания.

Напомним, ранее крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему противовоздушной обороны Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников.

Также сообщалось, что США разворачивают Кадена в Японии разведывательные беспилотники MQ-4C Triton для слежки за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском море и Восточно-Китайском море.