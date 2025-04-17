Дістане до США: у Китаї розробили нову технологію для підводної війни

Китайські дослідники представили розробку, яка дає змогу з майже ідеальною точністю виявити підводні судна в арктичному морі Бофорта. Цей район має стратегічне значення для ВМС США, оскільки є воротами на Аляску.

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Про це пише South China Morning Post (SCMP). Як пояснюють у виданні, йдеться про підводну акустичну технологію, здатну виявляти джерело низькочастотного звуку на екстремальних глибинах.

Раніше "двопротокове" акустичне середовище моря Бофорта — шарувата структура водних мас із контрастними температурами та солоністю — являло собою проблему для гідроакустичних систем. Однак у Китаї знайшли спосіб адаптуватися до складних умов Арктики.

Проаналізувавши дані недавніх досліджень Арктики Китаєм, команда виявила, що низькочастотні звукові хвилі можуть передаватися між шарами океану залежно від їхньої частоти. Відстежуючи ці звукові хвилі і вимірюючи їхню силу на різних глибинах, вчені можуть визначати глибину цілі з частотою 600 Гц.

"Ця можливість акустичного захоплення відкриває нові можливості для далекого подільдового зв'язку, навігації та активних/пасивних систем виявлення", — зазначили вчені.

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Цей метод також дає змогу фільтрувати шуми довкілля, забезпечуючи точне відстеження з використанням лише шести масивів датчиків, що є критично важливою перевагою в крижаних, бурхливих водах.

При цьому технологія має деякі обмеження, наприклад, точність різко падає, коли частота джерела звуку падає нижче 300 Гц. За словами вчених, гідрофони мають розташовуватися в обох каналах — на поверхні і в шарах Бофорта, — а неправильне розміщення спотворює свідчення.

Нагадаємо, раніше найбільший китайський виробник зброї Norinco представив систему протиповітряної оборони Bullet Curtain, здатну знищувати ракети і рої безпілотників.

Також повідомлялося, що США розгортають Кадена в Японії розвідувальні безпілотники MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східно-Китайському морі.