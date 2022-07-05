Отправили в Украину: РФ отвела свои войска от границы с Финляндией, — СМИ

За последний месяц страна-агрессор вывела из региона более ста единиц техники и около 700-1000 военнослужащих. Это совпало с началом процесс вступления северного государства в НАТО.

За последний месяц Российская Федерация отвела от границы с Финляндией более 100 единиц тяжелой техники. Об этом пишет местное издание Yle, ссылаясь на спутниковые снимки региона и комментарии специалистов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Спутниковые снимки, сделанные 13 и 24 мая, говорят о том, что в воинской части 34667 в селе Алакуртти Мурманской области значительно уменьшилось количество военной техники. В частности, зафиксирован отвод танков и тягачей МТ-ЛБ — в общей сложности до сотни единиц, а также самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

Как считает военный эксперт Марко Эклунд, этого снаряжения достаточно, чтобы вооружить боевую часть одного батальона, то есть около 800 солдат. По его словам, как минимум треть или даже почти половина из примерно 2000 военнослужащих уже покинули базу.

"Очень вероятно, что их отправили поездом в Украину", — комментирует Эклунд.

По его словам, версия о том, что солдат просто отправили на учения, кажется маловероятной, так как учения начинаются каждые шесть месяцев и должны были завершиться весной.

Эклунд подчеркивает, что переброска живой силы и техники из Алакуртти свидетельствует о том, что Россия вербует новые войска для отправки на фронт в Украину. Однако открыто заявлять об этом страна-агрессор не намерена.

Журналисты Yle считает, что косвенным доказательством поиска новой живой силы для фронта в Мурманской области могут быть и полсотни объявлений о работе в Алакуртти. Большинство из них связаны с работой в тылу, однако нашлось около двадцати вакансий стрелков.

Издание отмечает, что база в Алакуртти является наиболее значимым российским подразделением за Полярным кругом, так как находится очень близко к финской границе, а дислоцированные там войска специализируются на боевых действиях в арктических условиях.

Существенной деталью является то, что отвод российских войск происходит на фоне процесса вступления северного государства в Североатлантический Альянс.

Напомним, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Согласно документу о присоединении, Финляндия и Швеция станут членами-наблюдателями НАТО и смогут участвовать практически во всех мероприятиях Альянса.

Ранее Фокус писал, что финны планируют построить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ.