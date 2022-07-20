"Вне спектра демократии": президент Латвии хочет лишать гражданства за поддержку агрессии РФ

По словам президента Эгилса Левитса, демократия должна себя защищать от людей с другими политическими взглядами. Русским в Латвии необходимо определиться, на чьей они стороне, считает он.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что те русские в Латвии, кто поддерживает военную агрессию России против Украины, находятся "вне спектра демократии". Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу RTVi.

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"Я думаю, что живущие в Латвии русские должны занять определенную позицию. И большинство из них это и сделало. Потому что в такой ситуации никакой эффект по нейтральности невозможен. Если он нейтрален — значит, он не понял суть дела", – в частности, прокомментировал глава государства.

По словам Левитса, среди русских в Латвии есть проукраински настроенная часть, но также есть и люди, кто "еще не понял, что происходит" и только движутся в этом направлении. При этом остается меньшинство, которое поддерживает российскую агрессию.

"Это значит, что они находятся вне спектра демократии, потому что демократический спектр основан на представлениях о справедливости", – прокомментировал политик.

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Отвечая на вопрос о лишении гражданства русских в Латвии, президент сказал, что такое возможно для той прослойки, у кого двойное – латвийское и российское – гражданство. И в настоящее время соответствующий законопроект действительно есть в сейме.

В то же время Левитс уверен, что "демократия должна уметь себя защищать" от людей с другими политическими взглядами, в особенности от тех, кто эти взгляды агрессивно продвигает.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил на критику представителя МИД РФ Марии Захаровой о внесении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Он написал в Твиттере: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Эту фразу сказал лидер РФ Владимир Путин 7 февраля в ходе пресс-конференции с президентом Макроном.

Ранее стало известно, что страны Балтии попросят увеличить контингент НАТО на своей территории из-за РФ.