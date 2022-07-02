"Нравится – не нравится": МИД Латвии ответил на критику Захаровой о внесении борща в список ЮНЕСКО

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внесение борща в список нематериального наследия — пример "современного киевского национализма".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил на критику представителя МИД РФ Марии Захаровой о внесении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Публикацию глава МИД разместил в Твиттере.

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Захарова заявила, что на примере внесение украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО можно объяснить мировому сообществу, что такое "современный киевский национализм". Она привела в пример хумус и плов, которые признаны национальными блюдами нескольких народов.

"Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" — написала спикер.

[ + – ] Пост Ринкевичса

В ответ на это Ринкевич написал в Твиттере: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Эту фразу сказал лидер РФ Владимир Путин 7 февраля в ходе пресс-конференции с президентом Макроном. Он заявил, что альтернативе Минским соглашениям нет, поэтому Киев должен их соблюдать.

Напомним, Фокус подготовил три рецепта вкуснейшего борща из разных уголков Украины в честь внесения борща в список "нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране".