"Нравится – не нравится": МЗС Латвії відповіло на критику Захарової про внесення борщу до списку ЮНЕСКО

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що внесення борщу до списку нематеріальної спадщини є прикладом "сучасного київського націоналізму".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відповів на критику представниці МЗС РФ Марії Захарової про внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Публікацію глава МЗС розмістив у твітері.

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Захарова заявила, що на прикладі внесення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО можна пояснити світовій спільноті, що таке "сучасний київський націоналізм". Вона навела приклад хумус і плов, які визнані національними стравами кількох народів.

"Але, як я розумію, українізації піддається все. Що наступне? Визнання свинини "українським національним продуктом?" — написала спікерка.

[ + – ] Твіт Рінкевичса

У відповідь на це Рінкевич написав у Твітері: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Цю фразу сказав лідер РФ Володимир Путін 7 лютого на пресконференції з президентом Макроном. Він заявив, що альтернативи Мінським угодам немає, тому Київ має їх дотримуватись.

Нагадаємо, Фокус підготував три рецепти найсмачнішого борщу з різних куточків України на честь внесення борщу до списку "нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони".