RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

"Нравится – не нравится": МЗС Латвії відповіло на критику Захарової про внесення борщу до списку ЮНЕСКО

64
ринкевичс про борщ
Рінкевичс оригінально відповів на критику Захарової

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що внесення борщу до списку нематеріальної спадщини є прикладом "сучасного київського націоналізму".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відповів на критику представниці МЗС РФ Марії Захарової про внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Публікацію глава МЗС розмістив у твітері.

Захарова заявила, що на прикладі внесення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО можна пояснити світовій спільноті, що таке "сучасний київський націоналізм". Вона навела приклад хумус і плов, які визнані національними стравами кількох народів.

"Але, як я розумію, українізації піддається все. Що наступне? Визнання свинини "українським національним продуктом?" — написала спікерка.

ринкевичс про борщ
Твіт Рінкевичса

У відповідь на це Рінкевич написав у Твітері: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Цю фразу сказав лідер РФ Володимир Путін 7 лютого на пресконференції з президентом Макроном. Він заявив, що альтернативи Мінським угодам немає, тому Київ має їх дотримуватись.

Нагадаємо, Фокус підготував три рецепти найсмачнішого борщу з різних куточків України на честь внесення борщу до списку "нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони".