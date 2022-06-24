Cтраны Балтии попросят увеличить контингент НАТО на своей территории из-за РФ, — The Times

Авторитетное британское издание опубликовало редакционную колонку, в которой высказалось за пополнение сил Североатлантического Альянса в Балтии. Журналисты также считают, что пришло время увеличить мощности военной промышленности.

На ближайшем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня, Эстония, Латвия и Литва попросят увеличения контингента союзников на своей территории из-за постоянно растущей угрозы со стороны РФ. Об этом сообщило издание The Times в своей редакционной колонке.

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В частности, страны Балтии надеются на постоянные базы военно-политического блока на своей территории, а не в порядке ротации подразделений, как это происходит сейчас.

"Это может быть нарушением Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, но вторжение Москвы в Украину уже нарушило главный принцип этого акта — разрешение разногласий мирным путем", — указано в статье.

Журналисты авторитетного британского СМИ также высказались в поддержку пополнения сил Североатлантического Альянса в Балтии.

Пока российская армия занята в Украине, самое время укрепить силы НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы обеспечить надежное сдерживание", — считает издание.

Усиление мощностей военной промышленности

Как подчеркивает редакция газеты, ведущим военным державам Североатлантического Альянса необходимо незамедлительно усилить свой военно-промышленной комплекс. События в Украине ясно продемонстрировали, что мощностей военной промышленности стран блока сейчас не хватает для большой войны. Журналисты объясняют, что одной из причин постоянных задержек поставок Киеву западного вооружения является непосредственно то, что во многих государствах из-за этого возникает дефицит оружия для собственных армий.

"США, к примеру, поставили Украине уже 7 тыс. ракет Javelin, то есть треть своих запасов. При этом Lockheed Martin [американская военно-промышленная корпорация, производящая "Джавелины"] может выпускать только 2,1 тыс. ракет в год", — пишет издание.

Даже годовое производство боеприпасов в США едва ли покроет две недели военных действий на территории Украины, добавляют журналисты.

В качестве еще одного примера The Times вспоминает британские учениях в прошлом году, когда боеприпасы у армии закончились за восемь дней.

В то же время, такое наращивание военной мощи в странах НАТО потребует вложения огромных средств, которые потребуется находить в условиях всемирного экономического кризиса. "Тем не менее, вопросы национальной безопасности важнее этого, подчеркивают журналисты.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что при нынешних планах НАТО по обороне от нападения РФ страна исчезнет с политической карты, а исторический центр Таллинна будет разрушен до основания. Существующие планы обороны НАТО по обороне трех балтийских стран предполагают, что эта территория может быть захвачена и впоследствии освобождена в течение 180 дней.

Напомним, что на военных учениях ВС РФ перед саммитом НАТО отрабатываются ракетные удары по Эстонии.