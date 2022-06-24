Країни Балтії попросять збільшити контингент НАТО на своїй території через РФ, — The Times

Авторитетне британське видання опублікувало редакційну колонку, де висловилося за поповнення сил Північноатлантичного Альянсу в Балтії. Журналісти також вважають, що настав час збільшити потужності військової промисловості.

На найближчому саміті НАТО, який пройде в Мадриді з 28 по 30 червня, Естонія, Латвія і Литва попросять збільшення контингенту союзників на своїй території через загрозу, що постійне росте з боку РФ. Про це повідомило видання The Times у своїй редакційній колонці.

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Зокрема країни Балтії сподіваються на постійні бази військово-політичного блоку на своїй території, а не в порядку ротації підрозділів, як це відбувається зараз.

"Це може бути порушенням Основоположного акта НАТО-Росія 1997 року, але вторгнення Москви в Україну вже порушило головний принцип цього акта — вирішення розбіжностей мирним шляхом", — зазначено у статті.

Журналісти авторитетного британського ЗМІ також висловилися за підтримку поповнення сил Північноатлантичного Альянсу в Балтії.

Поки російська армія зайнята в Україні, саме час зміцнити сили НАТО в Естонії, Латвії та Литві, щоб забезпечити надійне стримування", — вважає видання.

Посилення потужностей військової промисловості

Як підкреслює редакція газети, провідним військовим державам Північноатлантичного Альянсу необхідно негайно посилити свій військово-промисловий комплекс. Події в Україні чітко продемонстрували, що потужностей військової промисловості країн блоку наразі не вистачає для великої війни. Журналісти пояснюють, що однією з причин постійних затримок постачання Києву західного озброєння безпосередньо є те, що в багатьох державах через це виникає дефіцит зброї для власних армій.

"США, наприклад, поставили Україні вже 7 тис. ракет Javelin, тобто третину своїх запасів. При цьому Lockheed Martin [американська військово-промислова корпорація, що виробляє "Джавеліни"] може випускати лише 2,1 тис. ракет на рік", — пише видання.

Навіть річне виробництво боєприпасів у США ледве покриє два тижні воєнних дій на території України, додають журналісти.

Як ще один приклад The Times згадує британські навчання в минулому році, коли боєприпаси в армії закінчилися за вісім днів.

У той же час, таке нарощування військової потужності в країнах НАТО вимагатиме вкладення величезних коштів, які потрібно знаходити в умовах всесвітньої економічної кризи. "Тим не менше, питання національної безпеки важливіші за це", наголошують журналісти.

Раніше прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас заявила, що за нинішніх планів НАТО з оборони від нападу РФ країна зникне з політичної карти, а історичний центр Таллінна буде зруйнований. Наявні плани оборони НАТО з оборони трьох балтійських країн припускають, що ця територія може бути захоплена і згодом звільнена протягом 180 днів.

Нагадаємо, що на військових навчаннях ЗС РФ перед самітом НАТО відпрацьовуються ракетні удари по Естонії.