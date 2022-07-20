"Поза спектром демократії": президент Латвії хоче позбавляти громадянства за підтримку агресії РФ

За словами президента Егілса Левітса, демократія повинна захищати себе від людей з іншими політичними поглядами. Росіянам у Латвії необхідно визначитися, на чиїй вони стороні, вважає він.

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що ті росіяни в Латвії, хто підтримує військову агресію Росії проти України, "поза спектром демократії". Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу RTVi.

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"Я думаю, що росіяни, які живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість з них це і зробило. Тому, що в такій ситуації ніякий ефект щодо нейтральності неможливий. Якщо він нейтральний — значить, він не зрозумів суть справи", — зокрема, прокоментував глава держави.

За словами Левітса, серед росіян у Латвії є проукраїнськи налаштована частина, але також є й люди, які "ще не зрозуміли, що відбувається" і лише рухаються в цьому напрямі. Водночас залишається меншість, яка підтримує російську агресію.

"Це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії, тому що демократичний спектр ґрунтується на уявленнях про справедливість", — прокоментував політик.

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Відповідаючи на питання про позбавлення громадянства росіян у Латвії, президент сказав, що таке можливе для того прошарку, в кого подвійне — латвійське та російське — громадянство. І на даний час відповідний законопроєкт справді є в сеймі.

Водночас Левітс упевнений, що "демократія повинна вміти себе захищати" від людей з іншими політичними поглядами, особливо тих, хто ці погляди агресивно просуває.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відповів на критику представниці МЗС РФ Марії Захарової про внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Він написав у Твіттері: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Цю фразу сказав лідер РФ Володимир Путін 7 лютого на пресконференції з президентом Макроном.

Раніше стало відомо, що країни Балтії попросять збільшити контингент НАТО на своїй території через Росію.