Эстония приостановила выдачу туристических виз для россиян: что известно

Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что ограничения не будут касатся граждан России, у которых есть родственники в стране.

Правительство Эстонии объявило о прекращении выдачи виз для граждан России на неопределенный срок. Это продлится до тех пор, пока не закончится вторжение России на территорию Украины. Однако те россияне, у которых есть родственники в стране, все же смогут получить визу. Об этом заявила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

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"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине", — сказала Лийметс.

По ее словам, жители России, у которых есть родственники в Эстонии, смогут подавать на визу для въезда. Кроме того, исключениями для посещения в страны могут быть гуманитарные причины.

"Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях — временно приостановлена", — добавила эстонский политик.

Напомним, 3 марта в столице Литвы Вильнюсе переименовывают улицу, где находится российское посольство. Теперь она будет называться Героев Украины. Почтовый адрес посольства РФ теперь будет выглядеть как Героев Украины, 2. Такое решение принял мэр города Ремигиюс Шимашюс после российского вторжения в Украину.