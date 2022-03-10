Естонія призупинила видачу туристичних віз для росіян: що відомо

Міністр закордонних справ Естонії стверджує, що обмеження не стосуватимуться громадян Росії, у яких є родичі в країні.

Уряд Естонії оголосив про припинення видачі віз громадянам Росії на невизначений термін. Це триватиме доти, доки не закінчиться вторгнення Росії на територію України. Проте ті росіяни, які мають родичів у країні, все ж таки зможуть отримати візу. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, повідомляє естонська телерадіокомпанія ERR.

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"Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, доки не буде припинено військову діяльність Росії в Україні", — сказала Лійметс.

За її словами, жителі Росії, які мають родичів в Естонії, зможуть подавати на візу для в'їзду. Крім того, винятками для відвідування країн можуть бути гуманітарні причини.

"Отже, видача віз з метою отримання лікувальних процедур в естонських СПА-центрах або інших туристичних цілях — тимчасово призупинена", — додала естонська політикиня.

Нагадаємо, 3 березня у столиці Литви Вільнюсі перейменовують вулицю, де розташоване російське посольство. Тепер вона називатиметься Героїв України. Поштова адреса посольства РФ тепер виглядатиме як Героїв України, 2. Таке рішення ухвалив мер міста Реміґіюс Шимашюс після російського вторгнення в Україну.