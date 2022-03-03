Посольство Росії у Литві тепер буде розташоване на вулиці Героїв України, — мер міста

Мер Вільнюса домовився з міністром транспорту Литви Маріусом Скуджисом не доставляти на адресу посольства листи, якщо там буде неправильно вказана адреса.

Безіменну вулицю в латвійському Вільнюсі, де розташоване російське посольство, влада Вільнюса перейменовує на вулицю Героїв України. Поштова адреса посольства РФ тепер виглядатиме як Героїв України, 2, повідомляє мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.

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Ця донедавна безіменна вулиця веде від вулиці Латвійської у Вільнюсі у бік посольства. Назвати її на честь українських героїв керівництво Вільнюса вирішило після початку вторгнення в Україну російських окупантів.

"Відтепер візитна картка кожного співробітника посольства РФ вшановуватиме українських героїв. І всім, хто напише листа в посольство, доведеться подумати про жертви російської агресії та про героїв України", — сказав Шимашюс.

Мер Вільнюса також стверджує, що поговорив із міністром транспорту Литви Маріусом Скуджисом, і домовилися, що якщо на листах адресу посольства вказуватимуть неправильно, кореспонденція до місця призначення не дійде.

Російське посольство буде єдиною на вулиці Героїв України адресою.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва має намір направити Україні допомогу в розмірі 1,8 млн євро. Раніше Литва передавала Україні партію ПЗРК "Stinger".