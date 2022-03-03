Посольство России в Литве теперь будет расположено на улице Героев Украины, - мэр города
Мэр Вильнюса договорился с министром транспорта Литвы Мариусом Скуджисом не доставлять на адрес посольства письма, если там будет неправильно указан адрес.
Безымянную улицу в латвийском Вильнюсе, где находится российское посольство, власти Вильнюса переименовывают в улицу Героев Украины. Почтовый адрес посольства РФ теперь будет выглядеть как Героев Украины, 2, сообщает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Эта до недавних пор безымянная улица ведет от улицы Латвийской в Вильнюсе в сторону посольства. Назвать ее в честь украинских героев руководство Вильнюса решило после начала вторжения в Украину российских оккупантов.
"Отныне визитная карточка каждого сотрудника посольства РФ будет чествовать украинских героев. И всем, кто напишет письмо в посольство, придется подумать о жертвах российской агрессии и о героях Украины", — сказал Шимашюс.
Мэр Вильнюса также утверждает, что поговорил с министром транспорта Литвы Мариусом Скуджисом, и договорились, что если на письмах адрес посольства будут указывать неправильно, корреспонденция к месту назначения не дойдет.
Российское посольство будет единственным на улице Героев Украины адресом.
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