Будут усиленно проверять: в ФРГ хотят оставить россиян без многолетних виз для жизни в ЕС

Страны Евросоюза, по словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, будут более тщательно изучать биографию россиян на возможную связь с российским правительством.

Германия предлагает остановить облегченный визовый режим с Российской Федерацией. Об этом сообщает немецкое агентство NDR, ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

По словам профильного министерства, страны Евросоюза будут в рамках этой инициативы могли бы тщательно изучать биографию кандидата, желающего получить документы для въезда. Бербок подчеркнула, что дипломатические ведомства также проверят, может ли заявитель быть приближенным к российскому правительству.

Глава МИД ФРГ утверждает, что Германия может выступить в качестве посредника в споре между странами-членами ЕС по поводу полного запрета на въезд для граждан России.

"Прежде чем выдать визу, страны-члены ЕС могли бы проверить причины обращения и близость заявителя к российскому правительству. Бербок также хотела, чтобы россияне, критикующие режим, могли продолжать покидать страну. Эти люди, по мнению министра, не должны быть наказаны сейчас", — говорится в сообщении агентства NDR.

[ + – ] Германия может приостановить визовый режим с Россией

Отметим, 30 августа в европейских СМИ появилась информация о том, что страны Евросоюза рассматривают вопрос о возможном приостановлении виз гражданам Российской Федерации. Инсайдеры утверждают, что ряд политиков предлагают оставить за россиянам, моложе 25 лет, возможность посещать ЕС.

Также сообщалось, что страны Балтии, Польша, Финляндия могут запретить выдачу виз гражданам РФ. Власти государств готовы поддержать подобную инициативу на региональном уровне при условии, если руководство Евросоза не введет визовые санкции против россиян.

США, по данным телеканала CNN, не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам. Американские законодатели проводят черту между властью РФ и российским обществом, из-за чего не хотят нарушать права человека, ограничивая доступ гражданам России к безопасным местам.