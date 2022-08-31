Франция и ФРГ решили реформировать отношения ЕС и РФ: что предусматривает секретный документ

В стратегии предлагается укрепить оборону Европы и поддерживать противников Кремля. Документ разработали глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее французская коллега Катрин Колонна.

Министр иностранных дел Анналена Бербок разработала стратегию реформирования отношений между Евросоюзом и Россией — в ней содержится призыв поддерживать Украину и противников Кремля. Документ был разработан совместно с главой МИД Франции Катрин Колонной. Об этом в среду, 31 августа, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Немецкое агентство печати (dpa).

В среду Бербок заявила, что в отношениях РФ и Европы после полномасштабного вторжения в Украину уже нет обратного пути, в связи с чем необходима "стратегическая переориентация" политики в отношении государства-агрессора.

Стратегия содержит в себе четыре основных пункта:

укрепление обороны Европы;

поддержка противников российского режима;

поддержка Украины;

сотрудничество с мировыми партнерами в сфере защиты международного права.

Документ был направлен властям других стран-членов Евросоюза в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге во вторник, 30 августа.

"Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна обернуться стратегической неудачей", — говорится в секретном документе.

В стратегии указано, что цена поддержки Европой Украины будет расти, однако она повысит безопасность в регионе в долгосрочной перспективе.

Журналисты напомнили, что в последний раз пересмотр стратегии отношений с Россией в ЕС происходил в 2016 году. Тогда блок согласовал принципы приверженности выборочному сотрудничеству с государством-агрессором в таких сферах, как Ближний Восток, борьба с терроризмом и изменение климата. Также тогда страны ЕС согласились с необходимостью поддерживать гражданское общество в РФ.

Напомним, недавно глава немецкого МИД Анналена Бербок анонсировала поставки Вооруженным силам Украины новой разновидности ракетных систем стоимостью 400 тысяч евро в ближайшее время.

Ранее Бербок предложила отменить упрощенный визовый режим между Россией и ЕС. Сегодня соответствующий шаг обсуждают министры иностранных дел Евросоюза.