Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з візитом в Україну та відвідала Бучу (фото)

У планах німецького дипломата зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою і відкриття посольства ФРН у Києві.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок уперше від початку повномасштабної війни РФ проти України відвідала Київ. Про це у вівторок, 10 травня, повідомляє німецьке видання Spiegel.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти наголосили, що Бербок стала першим членом уряду ФРН, який відвідав Україну після 24 лютого. На початку свого візиту глава МЗС Німеччини ознайомилася із ситуацією у Бучі Київської області, де після звільнення від російських військ було знайдено понад 400 тіл.

Міністриню закордонних справ Німеччини супроводжує генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Крім цього, у Бербок сьогодні запланована зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Крім цього, за даними ЗМІ, сьогодні німецький дипломат планує знову відкрити посольство Німеччини в Києві, яке було закрито із середини лютого на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, на початку травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не має наміру відвідувати Київ в умовах повномасштабної війни РФ проти України доти, доки там не приймуть президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. У відповідь на це посол України в ФРН Андрій Мельник закликав главу німецького уряду не зображати із себе "ображену ковбасу", оскільки війна "це не дитячий садок".

Уже 6 травня, після того, як президент України Володимир Зеленський провів переговори зі Штайнмаєром, український лідер закликав Шольца приїхати до Києва 9 травня, проте цього не сталося. Проте 8 травня в українську столицю для переговорів приїжджала голова Бундестагу Бербель Бас.