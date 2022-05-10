Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Украину и посетила Бучу (фото)
В планах немецкого дипломата встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и открытие посольства ФРГ в Киеве.
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины посетила Киев. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает немецкое издание Spiegel.
Журналисты отметили, что Бербок стала первым членом правительства ФРГ, посетившим Украину после 24 февраля. В начале своего визита глава МИД Германии ознакомилась с ситуацией в Буче Киевской области, где после освобождения от российских войск было найдено более 400 тел.
Министра иностранных дел Германии сопровождает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо этого у Бербок сегодня запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Помимо этого, по данным СМИ, сегодня немецкий дипломат планирует вновь открыть посольство Германии в Киеве, которое было закрыто с середины февраля на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск.
Напомним, в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен посещать Киев в условиях полномасштабной войны РФ против Украины до тех пор, пока там не примут президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ на это посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал главу немецкого правительства не изображать из себя "обиженную колбасу", так как война "это не детский сад".
Уже 6 мая, после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со Штайнмайером, украинский лидер призвал Шольца приехать в Киев 9 мая, однако этого не произошло. Однако 8 мая в украинскую столицу для переговоров приезжала глава Бундестага Бербель Бас.