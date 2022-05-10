Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Украину и посетила Бучу (фото)

В планах немецкого дипломата встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и открытие посольства ФРГ в Киеве.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины посетила Киев. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает немецкое издание Spiegel.

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Журналисты отметили, что Бербок стала первым членом правительства ФРГ, посетившим Украину после 24 февраля. В начале своего визита глава МИД Германии ознакомилась с ситуацией в Буче Киевской области, где после освобождения от российских войск было найдено более 400 тел.

Министра иностранных дел Германии сопровождает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо этого у Бербок сегодня запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Помимо этого, по данным СМИ, сегодня немецкий дипломат планирует вновь открыть посольство Германии в Киеве, которое было закрыто с середины февраля на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск.

Напомним, в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен посещать Киев в условиях полномасштабной войны РФ против Украины до тех пор, пока там не примут президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ на это посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал главу немецкого правительства не изображать из себя "обиженную колбасу", так как война "это не детский сад".

Уже 6 мая, после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со Штайнмайером, украинский лидер призвал Шольца приехать в Киев 9 мая, однако этого не произошло. Однако 8 мая в украинскую столицу для переговоров приезжала глава Бундестага Бербель Бас.