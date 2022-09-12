Лучше адаптированы к зиме: РФ набирает в армию жителей Камчатки и Дальнего Востока, – ГУР

По информации украинской разведки, в стране-агрессоре начали сбор средств среди населения на обеспечение российских военных зимними вещами. Кремль признал, что в бюджете денег на форму нет.

Россия вербует население Камчатки и Дальнего Востока для войны против Украины. Как считает командование ВС РФ, жители этих регионов лучше адаптированы для условий низких температур и будут более эффективны зимой. Об этом пишет пресс-служба Главного управления разведки Украины.

В Кремле полагают, что жители Камчатки и Дальнего Востока, не приученные к комфорту из-за низкого уровня жизни, будут легко переносить отсутствие благ цивилизации и нормальных условий.

По информации украинских разведчиков, вербовщики уже смогли привлечь определенную часть населения обещанием высоких зарплат, которые они не могут получить работая дома.

"Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать", – сообщает пресс-служба ГУР.

Однако у Кремля могут возникнуть проблемы с такими "добровольцами", так как у набранных для войны жителей дальневосточных регионов очень слабый уровень военной подготовки. Кроме того, они практически не в курсе того, что в реальности происходит в Украине и плохо представляют себе реалии боевых действий против мотивированной украинской армии.

У Кремля нет бюджета для экипировки военных

Как стало известно, в России начали сбор средств для покупки зимней экипировки для военных. По данным ГУР, Москва признала, что в государственном бюджете нет средств на форму для солдат.

Действительно, на местных сайтах Камчатского края появились статьи о сборе гуманитарной помощи российским военнослужащим. Акции проходят под лозунгом "Камчатка своих не бросает". В частности, сообщается, что оккупантам в Украину отправляют носки и теплые вещи.

Напомним, олигархам РФ поручили создать собственные ЧВК для новой фазы войны в Украине. Как сообщает расследовательская группа Bellingcat, "вагнеровцы", как и ВС РФ, потерпели неудачу в ходе полномасштабного вторжения из-за большой коррупции и некомпетентности командования.

Ранее мы писали о том, что в Бурятии мужчин также призывают ехать на войну в Украину. Российские военные через местные СМИ обращаются к жителям республики и просят их записываться в батальон "Байкал" добровольцами. В сообщениях подчеркивается, что ВС РФ "очень нужна помощь".