Краще адаптовані до зими: РФ набирає в армію мешканців Камчатки й Далекого Сходу, — ГУР

За інформацією української розвідки, у країні-агресорі розпочали збір коштів серед населення на забезпечення російських військових зимовими речами. Кремль визнав, що в бюджеті грошей на форму немає.

Росія вербує населення Камчатки й Далекого Сходу для війни проти України. Як вважає командування ЗС РФ, мешканці цих регіонів краще адаптовані для умов низьких температур і будуть ефективнішими взимку. Про це пише пресслужба Головного управління розвідки України.

У Кремлі вважають, що жителі Камчатки й Далекого Сходу, не привчені до комфорту через низький рівень життя, легко переноситимуть відсутність благ цивілізації та нормальних умов.

За інформацією українських розвідників, вербувальники вже змогли залучити певну частину населення обіцянкою високих зарплат, які вони не можуть отримати, працюючи вдома.

"Як говорять самі "новобранці": "Нам за все життя стільки не заробити", — повідомляє пресслужба ГУР.

Проте Кремль може мати проблеми з такими "добровольцями", оскільки в набраних для війни жителів далекосхідних регіонів дуже слабкий рівень військової підготовки. Крім того, вони практично не в курсі того, що насправді відбувається в Україні та погано уявляють собі реалії бойових дій проти мотивованої української армії.

Кремль не має бюджету для екіпірування військових

Як стало відомо, у Росії розпочали збір коштів для купівлі зимового екіпірування для військових. За даними ГУР, Москва визнала, що в державному бюджеті немає коштів на форму для солдатів.

Справді, на місцевих сайтах Камчатського краю з'явилися статті щодо збору гуманітарної допомоги російським військовослужбовцям. Акції відбуваються під гаслом "Камчатка своїх не кидає". Зокрема, повідомляється, що окупантам в Україну відправляють шкарпетки й теплі речі.

Нагадаємо, олігархам РФ доручили створити власні ПВК для нової фази війни в Україні. Як повідомляє розслідувальна група Bellingcat, "вагнерівці", як і ЗС РФ, зазнали невдачі під час повномасштабного вторгнення через велику корупцію та некомпетентність командування.

Раніше ми писали про те, що в Бурятії чоловіків також закликають їхати на війну в Україну. Російські військові через місцеві ЗМІ звертаються до жителів республіки та просять їх записуватися в батальйон "Байкал" добровольцями. У повідомленнях наголошується, що ЗС РФ "дуже потрібна допомога".