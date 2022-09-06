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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Щоб хлопці мали ротацію": в Бурятії чоловіків закликають їхати на війну в Україну

військові, бурятія, добровольці, війна в Україні
Військові закликають мешканців Бурятії їхати на війну в Україну добровольцями

Російські військові через місцеві ЗМІ звертаються до жителів республіки та просять їх записуватися в батальйон "Байкал" добровольцями. У повідомленнях наголошується, що ЗС РФ "дуже потрібна допомога".

Російські військові закликають мешканців Бурятії записуватися добровольцями в батальйон "Байкал" і їхати на війну в Україну. Про це пише місцеве видання "Номер один".

Як уточнюється, таке повідомлення поширили військовослужбовці, які вже повернулися з України в країну-агресор. Вони запевняють, що "перемога буде за ними", проте ЗС РФ "потрібна допомога".

"Насправді дуже потрібна допомога нашим хлопцям там, на передовій, щоб наші виїжджали і була ротація на відпочинок", — ідеться в публікації.

росія бурятія, війна в Україні, добровольці, батальйон байкал
Бурятів агітують воювати через усі канали комунікації

Якийсь військовий із позивним "Байкал" закликає співвітчизників "стати на захист батьківщини" та "звільняти Україну".

Інший військовослужбовець із позивним "Барс" наголосив, що "кожний учасник — це велика допомога не лише армії, а й усій країні".

Журналісти, зі свого боку, пишуть, що записатися в батальйон можна навіть у МФЦ, тобто через російський центр державних послуг.

Нагадаємо, через провал прихованої мобілізації Росія збільшує кількість найманців із приватних військових компаній "Вагнер" і "Ліга". За інформацією української розвідки, найманці працюють лише на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ.

Раніше Фокус писав, що жителі Мелітополя почали отримувати повістки в російську армію. До "групи ризику" насамперед потрапили городяни, які встигли отримати російські паспорти.