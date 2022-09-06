"Щоб хлопці мали ротацію": в Бурятії чоловіків закликають їхати на війну в Україну

Російські військові через місцеві ЗМІ звертаються до жителів республіки та просять їх записуватися в батальйон "Байкал" добровольцями. У повідомленнях наголошується, що ЗС РФ "дуже потрібна допомога".

Російські військові закликають мешканців Бурятії записуватися добровольцями в батальйон "Байкал" і їхати на війну в Україну. Про це пише місцеве видання "Номер один".

Як уточнюється, таке повідомлення поширили військовослужбовці, які вже повернулися з України в країну-агресор. Вони запевняють, що "перемога буде за ними", проте ЗС РФ "потрібна допомога".

"Насправді дуже потрібна допомога нашим хлопцям там, на передовій, щоб наші виїжджали і була ротація на відпочинок", — ідеться в публікації.

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Якийсь військовий із позивним "Байкал" закликає співвітчизників "стати на захист батьківщини" та "звільняти Україну".

Інший військовослужбовець із позивним "Барс" наголосив, що "кожний учасник — це велика допомога не лише армії, а й усій країні".

Журналісти, зі свого боку, пишуть, що записатися в батальйон можна навіть у МФЦ, тобто через російський центр державних послуг.

Нагадаємо, через провал прихованої мобілізації Росія збільшує кількість найманців із приватних військових компаній "Вагнер" і "Ліга". За інформацією української розвідки, найманці працюють лише на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ.

Раніше Фокус писав, що жителі Мелітополя почали отримувати повістки в російську армію. До "групи ризику" насамперед потрапили городяни, які встигли отримати російські паспорти.