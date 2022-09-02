Мешканці Мелітополя почали отримувати повістки в російську армію (фото)

За даними телеграм-каналів, у "групу ризику" насамперед потрапили городяни, які встигли отримати російські паспорти.

У Мелітополі місцевим жителям стали надсилати повістки з вимогою прибути з речами до військкомату, повідомляє телеграм-канал "Інсайдер UA". За його даними, городян намагаються змусити воювати за російських окупантів. Особливо це стосується тих, хто поспішив отримати російський паспорт.

Примітно, що в повістках вказана стара адреса військкомату — вул. Карла Маркса, 35. Після декомунізації ця вулиця стала носити ім'я Михайла Грушевського.

Нагадаємо, в середині серпня в телеграм-каналах розійшлося відео, на якому знято методи мобілізації у 2-й армійський корпус ЗС РФ, який також називають "Народною міліцією ЛНР": у Луганську чоловікові заламали руки. "Мобілізація" пройшла біля воріт дитсадка, куди городянин прийшов, щоб забрати дитину.

У липні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти хапають усіх, кого бачать, навіть кримінальників. Також, щоб вирішити проблеми кадрового голоду, росіяни вигадали невигадливу схему. Вони публікують оголошення з пропозицією вигідної роботи й забирають в армію всіх, хто прийшов.