На окупованих територіях мобілізують усіх, кого бачать, навіть карних злочинців, — Гайдай

За словами голови ОВА, окупанти намагаються відправити на фронт все чоловіче населення захоплених районів Луганської області. Вони вигадали схему, щоб виманити чоловіків, які ховаються від військкомів.

Людський ресурс у російської армії обмежений, тож на окупованих територіях мобілізують усіх, кого бачать, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, раніше місцеві жителі, які мали гроші, могли відкупитися від місцевих військкомів, тепер це неможливо, оскільки процес мобілізації контролює служба безпеки.

"У них є адреси тих, кому раніше вдалося відстрочити власну загибель, вони виманюють чоловіків з укриттів вигідними пропозиціями щодо роботи", — наголосив Гайдай.

Глава ОВА описав вигадану росіянами схему. Вони заявляють про привабливі вакансії, претендентів на них багато. Всіх, хто прийшов влаштовуватися на роботу, мобілізують. Водночас на фронт відправляють навіть карних злочинців, такі випадки зафіксували в Алчевську.

Де росіяни шукають солдатів?

На початку липня стало відомо про те, що російська ПВК "Вагнера" почала вербувати "добровольців" у колоніях Санкт-Петербурга, їх мають на меті відправити воювати на Донбас. "Кандидатам" обіцяють виплатити 200 тис. рублів та амністувати, якщо вони виживуть протягом пів року. Сім'ям загиблих обіцяють виплатити компенсацію у розмірі 5 млн рублів, разом з тим вербувальники не приховують, що шансів вижити небагато.

Незабаром у мережі з'явилося відео, імовірно зняте у виправній колонії №1 в Республіці Адигея, ролик показав процес вербування. Автор ролика, коментуючи те, що відбувається, сказав, що ув'язнені їдуть в Україну "чи то красти, чи то воювати".