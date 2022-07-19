На оккупированных территориях мобилизуют всех, кого видят, даже уголовников, — Гайдай

По словам главы ОВА, оккупанты пытаются отправить на фронт все мужское население захваченных районов Луганской области. Они придумали схему, чтобы выманить мужчин, скрывающихся от военкомов.

Человеческий ресурс у российской армии ограничен, поэтому на оккупированных территориях мобилизуют всех, кого видят, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, раньше местные жители, у которых есть деньги, могли откупиться от местных военкомов, теперь это невозможно, так как процесс мобилизации контролирует служба безопасности.

"У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, они выманивают мужчин из укрытий выгодными предложениями по работе", — подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА описал придуманную россиянами схему. Они заявляют о привлекательных вакансий, претендентов на них много. Всех пришедших устраиваться на работу мобилизуют. При этом на фронт отправляют даже уголовников, такие случаи зафиксировали в Алчевске.

Где россияне ищут солдат?

В начале июля стало известно о том, что российская ЧВК "Вагнера" начала вербовать "добровольцев" в колониях Санкт-Петербурга, их намерены отправить воевать на Донбасс. "Кандидатам" обещают выплатить 200 тыс. рублей и амнистировать, если они выживут в течение полугода. Семьям погибших обещают выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей, при этом вербовщики не скрывают, что шансов выжить немного.

Вскоре в сети появилось видео, предположительно снятое в исправительной колонии №1 в Республике Адыгея, ролик запечатлел процесс вербовки. Автор ролика, комментируя происходящее, сказал, что заключенные едут в Украину "то ли красть, то ли воевать".