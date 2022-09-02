Жители Мелитополя начали получать повестки в российскую армию (фото)

По данным телеграм-каналов, в "группу риска" прежде всего попали горожане, которые успели получить российские паспорта.

В Мелитополе местным жителям стали присылать повестки с требованием прибыть с вещами в военкомат, сообщает телеграм-канал "Инсайдер UA". По его данным, горожан пытаются заставить воевать на стороне российских оккупантов. Особенно это касается тех, кто поспешил получить российский паспорт.

Примечательно, что в повестках указан старый адрес военкомата — ул. Карла Маркса, 35. После декоммунизации эта улица стала носить имя Михаила Грушевского.

Напомним, в середине августа в телеграм-каналах разошлось видео, на котором запечатлены методы мобилизации во 2-й армейский корпус ВС РФ, который также называют "Народной милицией ЛНР": в Луганске мужчине заломали руки. "Мобилизация" прошла у ворот детского сада, куда горожанин пришел, чтобы забрать ребенка.

В июле глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты хватают всех, кого видят, даже уголовников. Также, чтобы решить проблемы кадрового голода, россияне придумали незатейливую схему. Они публикуют объявления с предложением выгодной работы, и забирают в армию всех пришедших.