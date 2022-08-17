Пришел за ребенком: в Луганске мужчину "мобилизовали" у входа в детсад, — соцсети (видео)

Горожанина "скрутили" у ворот учреждения, причем не церемонились с ним, выкручивая руки.

В Telegram-каналах расходится видео, на котором запечатлены методы мобилизации во 2-й армейский корпус ВС РФ, который также называют "Народной милицией ЛНР", передает Фокус. В оккупированном Луганске у ворот детского сада несколько человек в военной форме поймали мужчину, который, как утверждается, пришел забрать ребенка. Горожанину заломали руки, игнорируя его возгласы о том, что ему больно, и крики испуганного ребенка. При этом женщину, которая снимала происходящее, вежливо попросили прекратить съемку.

Ранее политолог Кирилл Сазонов, который сейчас воюет на Донбассе, рассказал о том, как проходит мобилизация на оккупированных территориях. По его словам, в захваченных россиянами Северодонецке и Лисичанске мужчин ловят на улице, на месте вручают повестку и сразу же отправляют в автобус. Мобилизованных тут же отправляют получать форму и оружие, и направляют на фронт, где они должны в первых рядах искать позиции украинской армии. Сазонов подчеркнул, что на оккупированной части Донецкой области картина такая же. При этом оккупанты ни для кого не делают исключений: хватают даже сотрудников промышленных предприятий и людей с инвалидностью, которых раньше не трогали.

В июле глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты хватают всех, кого видят, даже уголовников. Также, чтобы решить проблемы кадрового голода, россияне придумали незатейливую схему. Они публикуют объявления с предложением выгодной работы, и забирают в армию всех пришедших.