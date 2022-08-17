Прийшов за дитиною: у Луганську чоловіка "мобілізували" біля входу до дитсадка, — соцмережі (відео)

Містянина "скрутили" біля воріт установи, причому не церемонилися з ним, викручуючи руки.

У Telegram-каналах розходиться відео, на якому знято методи мобілізації у 2-й армійський корпус ЗС РФ, який також називають "Народною міліцією ЛНР", передає Фокус. В окупованому Луганську біля воріт дитсадка кілька людей у військовій формі спіймали чоловіка, який, як стверджується, прийшов забрати дитину. Містянину заламали руки, ігноруючи його вигуки про те, що йому боляче, та крики переляканої дитини. При цьому жінку, яка знімала те, що відбувається, ввічливо попросили припинити зйомку.

Раніше політолог Кирило Сазонов, який зараз воює на Донбасі, розповів про те, як відбувається мобілізація на окупованих територіях. За його словами, у захоплених росіянами Сєвєродонецьку та Лисичанську чоловіків ловлять на вулиці, на місці вручають повістку та відразу ж відправляють до автобуса. Мобілізованих відразу відправляють отримувати форму і зброю, і направляють на фронт, де вони мають у перших рядах шукати позиції української армії. Сазонов підкреслив, що на окупованій частині Донецької області картина така сама. При цьому окупанти ні для кого не роблять винятків: хапають навіть співробітників промислових підприємств та людей з інвалідністю, яких раніше не чіпали.

У липні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти хапають усіх, кого бачать, навіть карних злочинців. Також, щоб вирішити проблеми кадрового голоду, росіяни вигадали невигадливу схему. Вони публікують оголошення з пропозицією вигідної роботи, і забирають в армію всіх, хто прийшов.