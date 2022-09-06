"Чтобы у ребят была ротация": в Бурятии мужчин призывают ехать на войну в Украину

Российские военные через местные СМИ обращаются к жителям республики и просят их записываться в батальон "Байкал" добровольцами. В сообщениях подчеркивается, что ВС РФ "очень нужна помощь".

Российские военные призывают жителей Бурятии записываться добровольцами в батальон "Байкал" и ехать на войну в Украину. Об этом пишет местное издание "Номер один".

Как уточняется, такое сообщение распространили военнослужащие, уже вернувшиеся из Украины в страну-агрессор. Они уверяют, что "победа будет за ними", однако ВС РФ "нужна помощь".

"На самом деле очень нужна помощь нашим ребятам там, на передовой, чтобы наши выезжали и была ротация на отдых", – говорится в публикации.

[ + – ] Бурятов агитируют воевать через все каналы коммуникации.

Некий военный с позывным "Байкал" призывает соотечественников "стать на защиту родины" и "освобождать Украину".

Другой военнослужащий с позывным "Барс" подчеркнул, что "каждый участник – это большая помощь не только армии, но и всей стране".

Журналисты в свою очередь пишут, что записаться в батальон можно даже в МФЦ, то есть через российский центр государственных услуг.

Напомним, из-за провала скрытой мобилизации Россия увеличивает количество наемников из частных военных компаний "Вагнер" и "Лига". По информации украинской разведки, наемники работают только на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

Ранее Фокус писал, что жители Мелитополя начали получать повестки в российскую армию. В "группу риска" прежде всего попали горожане, которые успели получить российские паспорта.