Олігархам РФ доручили створити власні ПВК для нової фази війни в Україні, — Bellingcat

Найманці та ЗС РФ, за словами розслідувача Христо Грозєва, пояснюють свій провал великою корупцією та некомпетентністю командування.

Державним корпораціям та російським олігархам наказали сформувати власні приватні військові компанії для продовження повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє журналіст Bellingcat Христо Грозєв у своєму Twitter.

Розслідувач у мікроблозі спочатку опублікував повідомлення, яке він отримав 24 лютого від свого інсайдера з ПВК "Вагнер".

Найманець у перший день повномасштабного вторгнення написав Христо Грозєву: "Привіт, до кінця тижня України не буде". У відповідь на цю фразу розслідувач попросив інсайдера з ПВК "Вагнер" повідомляти йому останні новини, про які журналіст розповідатиме у своїх соцмережах.

Джерело поінформувало Грозєва про те, що приватна військова компанія, як і ЗС РФ, зазнала невдачі у процесі повномасштабного вторгнення через велику корупцію та некомпетентність командування. Інсайдер також стверджує, що російських найманців нібито обдурили із платнею.

"Але знову (джерело з ПВК "Вагнер" — ред.) дуже оптимістичне, каже, що кожній держкорпорації та олігарху наказано створити свою ПВК для "нового етапу в жовтні", — додав розслідувач Bellingcat у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Держкорпораціям та російським олігархам доручили створити свої ПВК для війни в Україні

Варто зазначити, що на початку вересня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво ПВК "Вагнер" для участі у повномасштабній війні завербувало близько 1000 в'язнів. Куратор приватної військової компанії Євген Пригожин, за інформацією журналістів, заманював найманців високою зарплатою та обіцянками, що їх не каратимуть за воєнні злочини щодо українців.

Також повідомлялося, що Росія збільшує кількість найманців із ПВК на тлі провалу прихованої мобілізації.