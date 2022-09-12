Олигархам РФ поручили создать собственные ЧВК для новой фазы войны в Украине, — Bellingcat

Наемники и ВС РФ, по словам расследователя Христо Грозева, объясняют свой провал большой коррупцией и некомпетентностью командования.

Государственным корпорациям и российским олигархам дали приказ сформировать собственные частные военные компании для продолжения полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает журналист Bellingcat Христо Грозев в своем Twitter.

Расследователь в микроблоге сперва опубликовал сообщение, которое он получил 24 февраля от своего инсайдера из ЧВК "Вагнер".

Наемник в первый день полномасштабного вторжения написал Христо Грозеву: "Привет, до конца недели Украины не будет". В ответ на эту фразу расследователь попросил инсайдера из ЧВК "Вагнер" сообщать ему последние новости, о которых журналист будет рассказывать в своих соцсетях.

Источник проинформировал Грозева о том, что частная военная компания, как и ВС РФ, потерпели неудачу в ходе полномасштабного вторжения из-за большой коррупции и некомпетентности командования. Инсайдер также утверждает, что российских наемников якобы обманули с жалованием.

"Но снова (источник из ЧВК "Вагнер" — ред.) очень оптимистичен, говорит, что каждой госкорпорации и олигарху велено создать свою ЧВК для "нового этапа в октябре", — добавил расследователь Bellingcat в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Госкорпорациям и российским олигархам поручили создать свои ЧВК для войны в Украине

Стоит отметить, что в начале сентября в росСМИ появилась информация о том, что руководство ЧВК "Вагнер" для участия в полномасштабной войне завербовало около 1000 заключенных. Куратор частной военной компании Евгений Пригожин, по информации журналистов, заманивал наемников высокой зарплатой и обещаниями, что их не будут наказывать за военные преступления в отношении украинцев.

Также сообщалось, что Россия увеличивает количество наемников из ЧВК на фоне провала скрытой мобилизации.