Олигархам РФ поручили создать собственные ЧВК для новой фазы войны в Украине, — Bellingcat
Наемники и ВС РФ, по словам расследователя Христо Грозева, объясняют свой провал большой коррупцией и некомпетентностью командования.
Государственным корпорациям и российским олигархам дали приказ сформировать собственные частные военные компании для продолжения полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает журналист Bellingcat Христо Грозев в своем Twitter.
Расследователь в микроблоге сперва опубликовал сообщение, которое он получил 24 февраля от своего инсайдера из ЧВК "Вагнер".
Наемник в первый день полномасштабного вторжения написал Христо Грозеву: "Привет, до конца недели Украины не будет". В ответ на эту фразу расследователь попросил инсайдера из ЧВК "Вагнер" сообщать ему последние новости, о которых журналист будет рассказывать в своих соцсетях.
Источник проинформировал Грозева о том, что частная военная компания, как и ВС РФ, потерпели неудачу в ходе полномасштабного вторжения из-за большой коррупции и некомпетентности командования. Инсайдер также утверждает, что российских наемников якобы обманули с жалованием.
"Но снова (источник из ЧВК "Вагнер" — ред.) очень оптимистичен, говорит, что каждой госкорпорации и олигарху велено создать свою ЧВК для "нового этапа в октябре", — добавил расследователь Bellingcat в своем микроблоге Twitter.
Стоит отметить, что в начале сентября в росСМИ появилась информация о том, что руководство ЧВК "Вагнер" для участия в полномасштабной войне завербовало около 1000 заключенных. Куратор частной военной компании Евгений Пригожин, по информации журналистов, заманивал наемников высокой зарплатой и обещаниями, что их не будут наказывать за военные преступления в отношении украинцев.
Также сообщалось, что Россия увеличивает количество наемников из ЧВК на фоне провала скрытой мобилизации.