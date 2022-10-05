Кордону між Азербайджаном та Вірменією зараз фактично немає, – Алієв

За словами президента Азербайджану, для встановлення державного кордону між двома країнами треба проводити "активну роботу". Він вважає, що обом сторонам конфлікту треба вивчити історичні документи та карти.

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Наразі кордону між Азербайджаном та Вірменією фактично не існує. Про це заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, виступаючи у місті Агдам на відкритті Національного містобудівного форуму, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Як вважає лідер Азербайджану, для визначення державного кордону довжиною понад 400 км. обом сторонам конфлікту треба провести активну роботу. Алієв упевнений, що кордон може бути встановлений після ґрунтовного вивчення історичних документів та карт. При цьому країни мають спиратися на міжнародні норми та певну методологію.

"Сподіваємося, що дві відповідні комісії Азербайджану та Вірменії з делімітації кордону не втрачатимуть часу і активно працюватимуть над визначенням кордону між двома країнами, якого фактично не існує", — зокрема, наголосив глава держави.

За його словами, цей процес уже триває, проте поки що невідомо, наскільки успішним він буде.

Раніше Азербайджан та Вірменія провели дві зустрічі у межах національних комісій з делімітації кордону. Третю зустріч спочатку запланували на листопад у Брюсселі, проте Баку виступило з пропозицією провести її у жовтні.

Нагадаємо, наприкінці травня в Азербайджані та Вірменії створили комісії з делімітації та безпеки державного кордону. Спільне рішення про це глави двох держав ухвалили під час тристоронньої зустрічі у Брюсселі за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Проте 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. У Міноборони Азербайджану заявили про диверсію з боку вірменських військових. Водночас вірменські ЗМІ повідомили, що підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл позицій Вірменії.