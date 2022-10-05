Границы между Азербайджаном и Арменией сейчас фактически нет, – Алиев

По словам президента Азербайджана, для установления государственной границы между двумя странами надо вести "активную работу". Он считает, что обеим сторонам конфликта надо изучить исторические документы и карты.

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В настоящее время границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая в городе Агдам на открытии Национального градостроительного форума, передает агентство "Интерфакс".

Как считает лидер Азербайджана, для определения государственной границы протяженностью более 400 км обеим сторонам конфликта надо провести активную работу. Алиев уверен, что рубеж может быть установлен после основательного изучения исторических документов и карт. При этом страны должны опираться на международные нормы и определенную методологию.

"Надеемся, что две соответствующие комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы не будут терять время и будут активно работать над определением границы между двумя странами, которой фактически не существует", — в частности, подчеркнул глава государства.

По его словам, этот процесс уже идет, однако пока неизвестно, насколько успешным он будет.

Ранее Азербайджан и Армения провели две встречи в рамках национальных комиссий по делимитации границы. Третью встречу изначально запланировали на ноябрь в Брюсселе, однако Баку выступило с предложением провести ее в октябре.

Напомним, в конце мая в Азербайджане и Армении создали комиссии по делимитации и безопасности государственной границы. Совместное решение об этом главы двух держав приняли в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Тем не менее 13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. В Минобороны Азербайджана заявили о диверсии со стороны армянских военных. В то же время, армянские СМИ сообщили, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел позиций Армении.